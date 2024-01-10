Чим краще снідати: корисні поради для здоров'я

UAportal розповів, що включення балансу білків, вуглеводів і корисних жирів у сніданок є ключовим фактором. При правильному плануванні та усвідомленому виборі можна переконатися, що день почнеться на здоровій ноті.

Відео дня

Білок, вуглеводи та жири

Вибір поживного сніданку дуже важливий. Обирайте продукти, які забезпечують баланс білків, вуглеводів і корисних жирів. Багаті на білок продукти, такі як яйця або йогурт, допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові та сприятимуть ситості.

Читайте також: 5 небанальних рецептів сезонних салатів, які збагатять ваш організм вітамінами

Овочі та фрукти

Підвищуйте рівень вмісту поживних речовин, додаючи до сніданку фрукти та овочі. Додайте нарізаний банан або ягоди до пластівців або вівсянки, щоб отримати додаткову насолоду та вміст клітковини. Також можна додати шпинат або капусту в ранковий коктейль.

Цукор

При виборі продуктів дуже важливо пам'ятати про вміст цукру. Обирайте прості або несолодкі варіанти, коли це можливо. Використовуйте натуральні підсолоджувачі, такі як свіжі фрукти або мед, щоб підсилити смак.

Прислухайтесь до організму

Важливо прислухатися до сигналів свого організму про голод і ситість. Звертайте увагу на рівень голоду і припиняйте їсти, коли відчуваєте ситість. Довіряйте власним інстинктам, а не зосереджуйтесь на конкретних розмірах порцій чи кількості калорій.

Радимо також звернути увагу на рецепти ситних салатів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!