Чим лимон може допомогти в побуті: 3 ефективних лайфхаки

Лимон – універсальний фрукт, який може стати корисним доповненням на будь-якій кухні. Хоча багато людей знають про його застосування, є кілька переваг, які можуть вас здивувати. UAportal підготував три ефективні лайфхаки, які допоможуть спростити прибирання та впоратися з поширеними неприємностями.

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Засіб від іржі

Попрощайтеся зі стійкими плямами іржі за допомогою цього простого, але ефективного лайфхаку. Візьміть скибочку лимона середнього розміру і посипте її дрібкою солі. Тепер використовуйте її як губку, щоб відтерти іржу з поверхні.

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Усунення неприємних запахів

Лимони не тільки мають освіжаючий аромат, але й володіють чудовими властивостями нейтралізації неприємних запахів. Покладіть цедру в холодильник або у відро для сміття, щоб уникнути небажаних ароматів. Крім того, ви можете висушити її, покласти в мішечок і повісити в шафу, щоб додати цитрусового аромату і зберегти свіжість речей.

Засіб для чистки каналізації

Дрібно наріжте шкірку кількох лимонів, а потім покладіть її в каструлю з двома літрами води. Варіть суміш на повільному вогні протягом 15 хвилин. Після того, як зніміть з вогню, дайте настоятися приблизно дві години.

Як суміш настоїться, процідіть її, щоб видалити всі тверді частинки. Цей розчин можна використовувати за призначенням і вилити в каналізацію, щоб запобігти утворенню засмічень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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