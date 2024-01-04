Чого ви не знали про подушки: Народні прикмети та забобони

Цікаво, що існують повір'я щодо подушок, які застерігають нас від їхнього дарування. UAportal розглядає деякі з цих прикмет.

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1. Забезпечення матеріальних багатств

Для тих, хто прагне фінансового покращення або позитивних змін у житті, вважається, що подушки, прикрашені тваринами або геометричними візерунками, можуть привернути матеріальне багатство і процвітання.

2. Створення гармонії для молодят

Вважається, що в першу шлюбну ніч молодята повинні покласти подушки таким чином, щоб їхні зрізи торкалися одна одної. Це символізує довге і щасливе подружнє життя.

3. Уникнення розбрату в родині

Не рекомендується дарувати сім'янину лише одну подушку, оскільки це може призвести до суперечок у сім'ї та конфліктів зі своєю другою половинкою.

4. Не даруйте подушки на роботі

Підлеглим слід проявляти обережність, пропонуючи подушку в якості подарунка своєму начальству. Такий презент може ненавмисно спровокувати конфлікти та суперництво в робочому середовищі.

5. Не приймайте подушки від незнайомих людей

Слід бути обережним, приймаючи подушки в подарунок від незнайомих людей, оскільки такі пропозиції можуть мати негативні наміри або енергетику дарувальника.

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6. Управління небажаними подарунками

У випадках, коли важко відмовитися або повернути такий подарунок, рекомендується зберігати подушку в коробці і поставити її в найдальший кут шафи. Це допоможе мінімізувати потенційний вплив будь-якої негативної енергії.

7. Позитивна енергія від близьких

Подушки, отримані в подарунок від членів сім'ї, близьких родичів або найкращих друзів, зазвичай випромінюють найбільш позитивну енергію. Тому такі подарунки мають потенціал притягувати бажані зміни у вашому житті.

8. Роль подушок в стосунках

Жінкам, які бажають завагітніти, рекомендується покласти під подушку ляльку або брязкальце, а тим, хто прагне зміцнити любов у подружніх стосунках – пошити декоративну подушку, прикрашену красивими квітами. Поклавши її на диван, вони можуть використовувати як оберіг, що захищає їхні стосунки.

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