Побутові засоби, які легко видалять іржу з унітаза

У боротьбі з іржею в туалеті важливе значення мають швидкі та доступні рішення. UAportal підготував методи видалення плям за допомогою інгредієнтів, які зазвичай можна знайти вдома.

Використання оцту та харчової соди

Паста створюється шляхом змішування білого оцту з харчовою содою у співвідношенні 1:1. Потім цю речовину потрібно нанести на іржаві ділянки в туалеті і залишити на 10 хвилин.

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Після цього іржаві ділянки інтенсивно варто відскребти туалетною щіткою. Потім унітаз ретельно промийте водою.

Лимонний сік

Свіжий лимонний сік вичавіть на іржаві ділянки в унітазі. Залиште на 10 хвилин, щоб допомогти розщепити іржу. Згодом іржаві ділянки варто відскребти туалетною щіткою.

Суміш харчової соди та перекису водню

Паста готується шляхом ретельного змішування харчової соди з перекисом водню до утворення густої консистенції. Потім засіб необхідно нанести на іржаві ділянки в унітазі, забезпечуючи повне покриття. Після того, як паста подіє за 10 хвилин, іржаві ділянки потрібно відчистити туалетною щіткою.

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