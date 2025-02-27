Швидкий рецепт з печивом без випікання: смачний рецепт
Хочеться чогось смачного, але немає часу на випічку? У мене є рішення! Без зайвого клопоту і всього з кількох простих інгредієнтів. А на смак – як із найкращої кондитерської.
Ідеально для сімейного чаювання, гостей, або, коли хочеться чогось особливого.
Інгредієнти:
• Печиво – 250 г;
• Молоко – 500 г;
• Яйце куряче – 1 шт;
• Цукор – 2 ст.л;
• Ванільний цукор – 1 ч.л;
• Крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л;
• Масло вершкове – 50 г.
Спосіб приготування:
1. Змішай яйце, цукор і крохмаль, збийте до однорідної консистенції.
2. Нагрійте молоко, але не доводьте до кипіння. Вливайте тонкою цівкою в яєчну суміш, постійно помішуючи.
3. Перемістіть суміш на середній вогонь і варіть, поки крем не загусне. Додайте вершкове масло, перемішайте і залиште охолоджуватися.
4. Викладіть десерт шарами: печиво – крем – печиво – крем.
5. Завершальний штрих – покрийте зверху розтопленим шоколадом.
Готово!