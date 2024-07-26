Швидкі та прості лайфхаки для покращення домашнього побуту

Прості рекомендації щодо наведення ладу можуть призвести до створення більш впорядкованого та функціонального житлового простору. UAportal підготував практичні поради щодо створення комфортного домашнього середовища.

Поради щодо прибирання

Старі журнали та газети можна віддати на переробку, щоб звільнити простір та зменшити бардак. Прострочені продукти та приправи у холодильнику слід викинути, щоб звільнити місце для свіжих.

Стару, зламану електроніку та зарядні пристрої, які більше не функціонують або не потрібні, можна утилізувати. Дублюючі кухонне приладдя та гаджети слід викинути, щоб підтримувати організований та ефективний простір.

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Організаційні хитрощі

Старі, невикористані туалетні приналежності та засоби догляду за шкірою слід викинути. Прострочені ліки та засоби першої допомоги слід викинути, щоб у аптечці залишалися лише безпечні та ефективні препарати.

Зайві декоративні предмети та дрібнички слід прибрати з поверхонь та полиць, щоб створити мінімалістичний, чистий вигляд.

Спрощення простору

Мало використовуваний або надлишковий скляний посуд, чашки та тарілки слід прибрати, щоб зробити приміщення більш упорядкованим. Застарілу, зношену постільну білизну та постільні речі слід викинути, щоб звільнити місце для свіжого.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко очистити унітаз.

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