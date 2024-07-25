Швидко, легко та акуратно: основні принципи правильного складання гардеробу

Тримати речі чистими та впорядкованими дуже важливо для гарного вигляду гардеробу. UAportal підготував поради та прийоми складання різних предметів одягу, які допоможуть підтримувати порядок у шафі.

Штани

Важливо почати з того, що покласти на рівну поверхню з правильно вирівняними швами. Після цього зігніть навпіл штани і розгладьте всі складки, щоб забезпечити чистий, чіткий вигин. Складіть кожну штанину в центр, створюючи охайний та акуратний вигляд.

Футболки

Щоб скласти футболку зручно та естетично, почніть з того, що покладіть її на чисту поверхню, розстеливши рівною стороною донизу. Складіть один рукав та бічну частину всередину, щоб створити пряму та рівну лінію.

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Спідня білизна

Для швидкого і візуально привабливого способу складання спідньої білизни покладіть їх на пласку поверхню лицьовою стороною вниз. Потім згорніть пахову зону всередину до пояса, а бічні частини до середини, щоб створити компактну форму.

Спідниці

Почати з того, що покласти спідницю на рівну поверхню і скласти одну сторону всередину, а потім повторити цей процес з іншою стороною. Для завершення складайте спідницю знизу вгору, щоб створити компактну та впорядковану складку.

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