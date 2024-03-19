Швидко та ефективно: лайфхаки для чищення сковорідок від нагару та жиру

UAportal підготував прості та зрозумілі поради спеціально для господинь, які прагнуть підтримувати кухню в ідеальному стані. Йдеться про ефективні методи, що дають дієві рішення для видалення нагару і застарілого жиру зі сковорідки.

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Сода

Пасту з рівних частин харчової соди і білого оцту можна нанести на забруднені ділянки сковороди і залишити на 10–15 хвилин, а потім відтерти губкою і змити водою. Цей м'який метод ефективно видаляє жир і кіптяву, не пошкоджуючи поверхню пательні.

Або ж посипте кіптяву сіллю і насипте на неї невелику кількість соди. Потім почистіть сковорідку скребком, щоб скористатися абразивною дією солі в поєднанні з карбонізацією соди.

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Оцет і мило

Приготуйте знежирювач, змішавши рівні частини води і дистильованого білого оцту в пульверизаторі, і нанесіть його на забруднені ділянки сковорідки. Залиште на кілька хвилин, а потім витріть ганчіркою.

Для видалення стійкого жиру наповніть сковорідку водою, додайте кілька крапель господарського мила. Далі доведіть суміш до кипіння і дайте їй охолонути, а потім почистіть скребком, щоб розм'якшити і видалити стійкий залишок.

Лимонний сік

Крім того, лимонний сік можна використовувати як натуральний знежирювач. Вичавивши один лимон на сажу і залишивши це на 5–10 хвилин, щоб кислота розщепила жир і полегшила його видалення за допомогою губки або скребка.

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