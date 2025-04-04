Бургери, які завжди врятують, коли прийшли гості
Якщо ви запросили друзів на вихідні, а їсти нема що... то цей рецепт вас врятує.
Інгредієнти:
• Бургерні булочки — 6 шт;
• Сир Моцарела — 300 г;
• Стегно куряче — 700 г;
• Соєвий соус — 4 ст.л;
• Паприка копчена — 1 ч.л;
• Теріякі — 2 ст.л;
• Цибуля синя — 1 шт;
• Перець болгарський — 1 шт;
• Сметана — 2 ст.л;
• Паприка — 1 ч.л;
• Зелена цибуля — 2 стріли;
• Масло вершкове — 20 г;
• Майонез, кетчуп.
Спосіб приготування:
1. Для соусу змішати майонез, кетчуп та ширирачу за бажанням.
2. Стегно куряче відварюємо до готовності. Коли води залишається на висоту 2 см, додаємо соєвий соус, теріякі, копчену паприку. Тушкуємо на малому вогні.
3. Виделкою робимо рване мʼясо.
4. У сковорідці обсмажуємо цибулю, перець, додаємо мʼясо і сметану. Перемішуємо та додаємо спеції за смаком.
5. Булочки розрізаємо навпіл та обсмажуємо на сухій пательні.
6. Викладаємо шарами: булочка, соус, мʼясна начинка, сир, зелена цибуля, соус, булочка.
7. Зверху булочки змастити вершковим маслом.
8. Запікати в духовці при 200° протягом 10-12 хвилин.
Зберігайте, готуйте і запрошуйте друзів на смачну вечерю.