Булочки з вершково-смородиновою начинкою, як у бабусі: рецепт
Для тіста:
• Борошно – 500 г;
• Дріжджі свіжі – 25 г;
• Цукор – 60 г;
• Сіль – 1 ч.л;
• Тепле молоко – 250 мл;
• Масло вершкове м’яке – 80 г;
• Яйце куряче – 1 шт.
Для вершкової начинки:
• Крем-сир – 200 г;
• Цукор – 50 г;
• Лимонна цедра;
• Ванільний екстракт.
Для ягідної начинки:
• Чорна смородина – 200 г;
• Цукор – 1 ст.л;
• Крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л.
Спосіб приготування
1. Для вершкової начинки змішайте всі складники до однорідної консистенції.
2. Чорну смородину змішайте з цукром і крохмалем.
3. Для тіста з’єднайте всі сухі інгредієнти. Додайте тепле молоко та яйце, замісіть тісто. Додайте м’яке вершкове масло й вимісіть тісто до гладкості. Залиште під плівкою у теплому місці на 20–30 хвилин.
4. Сформуйте булочки, залиште на 10 хвилин для підняття. Наповніть їх вершковою начинкою та ягодами.
5. Змастіть булочки жовтком і випікайте 15–20 хвилин при температурі 180°C.