''Буде кульмінація'': астролог дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ та назвав терміни звільнення Мелітополя

Контрнаступ України не міг бути швидким з об'єктивних причин, однак у ході воєнних дій намічається перелом. Битва за південь та вихід до моря займуть у найкращому разі мінімум півроку, у гіршому випадку – 10 місяців.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. За його словами, головний аспект літа 2023 року в карті України – це поєднання прогресивного Меркурія з Марсом у 8 будинку, що дає дуже важкі бої та складнощі з перебігом контрнаступу.

"Динаміка подій на південному фронті почне поступово прискорюватися… У карті України з другої половини серпня є гарні вказівки на покращення ситуації у боротьбі з ворогами, на поступове прискорення динаміки бойових дій та підвищення їхньої інтенсивності", – зазначив він.

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Уранус наголосив, що Куп'янськ окупанти не візьмуть, хоча там буде дуже важка ситуація. По всій східній лінії фронту ні та, ні інша сторони не зможуть нічого кардинально змінити: ні ЗСУ під Бахмутом, ні РФ під Куп'янськом.

У період із молодика 15 вересня до 14 жовтня динаміка просування військ на півдні ще більше посилиться. Успішний напрямок – лінія на Бердянськ, від Старомлинівки на південь. Є вказівка на можливий наступ ЗСУ з нового напряму на південному заході фронту, на який давно всі чекають. Можуть бути несподіванки біля Херсона.

"Окрім цього, карта молодика 15 вересня цікава тим, що спостерігатиметься кульмінація Урану над Києвом. Це вказує на ймовірні перестановки у владі та структурі управління, деякі зміни в кадрах, гучні скандали та звільнення. Астрокартограма на молодик і затемнення 14 жовтня та 13 листопада вказує, що напрямок на Мелітополь стане успішнішим після 14 жовтня, особливо в листопаді. Швидше за все транспортні артерії будуть перерізані, місто буде оточене силами ЗСУ, і противник його залишить", – підсумував астролог.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.