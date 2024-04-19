Буде як нове: прості та ефективні поради по догляду за взуттям

Для того, аби взуття прослужило довго і виглядало як нове, важливо тримати його у чистоті та доглядати за ним. UAportal підготував 3 дієвих та простих лайфхаки, які допоможуть підтримувати взуття в ідеальному стані без особливих зусиль.

Дезодорант для взуття, зроблений своїми руками

Дезодорант для взуття можна зробити своїми руками, використовуючи харчову соду та ефірні олії. Поєднавши ці компоненти в невеликому мішечку і залишивши його на ніч у взутті, запахи поглинуться, а черевики будуть пахнути свіжістю.

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Використання бджолиного воску

Бджолиний віск можна використовувати для водонепроникності взуття, забезпечуючи захист від дощу та вологи. Нанесіть та розподіліть невелику кількість воску на чисте сухе взуття, використавши, наприклад, фен аби він розплавився. Цей метод дозволяє зберігати взуття в чудовому стані набагато довше без використання агресивних хімічних речовин.

Відновлення подряпаної шкіри

Зубна паста – ефективний засіб для відновлення потертого шкіряного взуття. Нанесіть трохи засобу на подряпану ділянку і обережно потріть її м'якою тканиною, щоб усунути сліди пошкоджень. Після полірування витріть зубну пасту вологою ганчіркою і дайте взуттю висохнути.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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