Буде як нове: Корисні лайфхаки для догляду за взуттям

Взуття, незалежно від його типу, з часом схильне до появи неприємного запаху та потертостей. Однак існують прості та ефективні трюки, які допоможуть вам боротися з цими проблемами в домашніх умовах, гарантуючи, що ваше взуття залишатиметься в гарному стані. UAportal розповідає про три поради.

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1. Усунення неприємних запахів

Для нейтралізації поганого аромату можна використати перекис водню. Змочіть ватний диск у цьому розчині і акуратно протріть внутрішню частину взуття.

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2. Чистка замшевого взуття

Замшеве взуття часто накопичує бруд і плями, створюючи проблеми з чищенням. Однак є простий спосіб їх ефективного видалення. Потримайте замшеве взуття над парою. Після розпарювання м'яко почистіть поверхню спеціальною щіткою.

3. Відновлення взуття, що втратило форму

Це поширена проблема, особливо для спортивного взуття. Якщо ваші кросівки втратили форму, ви можете їх легко відновити. Для початку замочіть шкіряну частину в теплій воді, потім ретельно витріть і висушіть взуття.

Щоб відновити форму взуття, візьміть гліцерин і стопку газет. Нанесіть гліцерин на зовнішню частину взуття і щільно набийте його газетами. Через деякий час взуття поверне свою форму.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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