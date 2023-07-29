Великі гроші чи справжнє кохання: серпень обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

Розташування планет на небі дуже впливає на успіх у коханні та фінансових справах, стверджують астрологи. За їхніми словами, серпень 2023 року виявиться сприятливим для п'яти уродженців зодіакального кола – якщо одні зроблять кар'єрний ривок і збільшать свої доходи, інші знайдуть справжнє кохання.

Рак

На Раків в останній місяць літа чекає низка приємних маленьких та великих сюрпризів. Їм вдасться примножити доходи, знайти втрачені речі, які, здавалося, давно зникли, і, можливо, навіть виграти багато грошей у лотерею! Удача супроводжуватиме їх весь серпень.

Телець

Хоча Тельці рідко виходять зі своєї зони комфорту, серпень буде добрим місяцем для них, щоб піти на ризик. Це підходящий час для інвестицій та нових знайомств. Доля буде прихильна до них – Тельці в серпні мають шанс закохатися на все життя.

Відео дня

Стрілець

Серпень однозначно місяць Стрільців - успіх не залишить їх ні на мить. Позитивна енергія уродженців знаку приверне багато хорошого – можливо, буде підвищення по службі, а може, щасливий виграш у лотереї? Також самотні Стрільці можуть зустріти свою людину.

Риби

Риби також можуть розраховувати на посмішку долі у серпні. Якщо їм досі не щастило – не отримали підвищення чи кохання пройшло повз – тепер карти розвернуться. Уродженців знаку цінуватимуть на роботі, а людина, про яку вони мріяли, зверне на них увагу. Проте все залежить від рішення Риб.

Скорпіон

Скорпіонам пощастить у серпні. Це гарний місяць для виконання давніх мрій, наприклад про власний бізнес. У коханні Скорпіони вирішать піти ще далі – може, зараз саме час побратися, з'їхатися, запланувати весілля чи дитину?

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.