Бійцівські породи собак: що необхідно знати про них майбутнім власникам

Собака – вірний пухнастий друг. Все більше і більше людей мріють мати саме бійцівську породу. UAportal розповів про всі плюси і мінуси таких собак.

Плюси бійцівських порід собак

1. Відданість

Готовність захистити свого господаря – характеристика, яка притаманна бійцівським породам собак. Вони демонструють шалену відданість своїм господарям, що робить їх чудовими охоронцями і компаньйонами.

2. Високий інтелект

Високий інтелект дуже часто притаманний бійцівським породам собак. Це дозволяє їх легко тренувати і вчити необхідним командам.

3. Витривалість та активність

Багато представників цих порід демонструють сильну витривалість і є досить активними. Такі собаки ідеально підійдуть тим, хто має швидкий темп життя.

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Мінуси бійцівських порід собак

1. Агресія

Одним з істотних недоліків бійцівських порід собак є їх сильна агресія. Якщо не тренувати їх належним чином, вони можуть накинутись на інших тварин, людей та дітей без жодних на те причин.

2. Впертість

Деякі особини цих порід можуть демонструвати вперту або домінантну поведінку. Це може ускладнювати тренування з кінологом та займати набагато більше часу й сил.

3. Засудження з боку інших

Існує багато негативних стереотипів про бійцівські породи собак. Також дуже часто виникає проблема з пошуками житла, де можна проживати з такою собакою.

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