Млинці з яблуками: насолода для тих, хто любить поєднувати тісто з фруктами

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ароматні, ніжні, золотаві яблучні млинці. Це справжня насолода для тих, хто любить поєднання ніжного тіста з соковитими фруктовими нотками. Готуйте, смакуйте та діліться враженнями.

Друзі, а ви любите млинці більше солодкі чи солоні?

Млинці з яблуками

100 г яєць (2 шт.)

500 мл молока

30 мл рослинної олії (2 ст. л.)

3 г солі (3/5 ч. л.)

30 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

200 г борошна (10 ст. л. без гірки)

2 великих яблука

Приготуємо яблучні млинці:

Обʼєднуємо у великій мисці: яйця, цукор, половину молока, сіль, рослинну олію та борошно. Перемішуємо вінчиком або занурювальним блендером.

Додаємо другу частину молока, яка лишилась та знову перемішуємо.

Очищуємо яблука від шкірки, натираємо на дрібній терці та додаємо до тіста. Перемішуємо та можемо смажити млинці.

Змащуємо пательню тонким шаром олії, виливаємо частину тіста, коли млинець стане матовим - перевертаємо та смажимо до золотавої скоринки.

Перекладаємо на тарілку та змащуємо вершковим маслом. Також, зверху можна присипати тростинним цукром. І так всі млинці.

З цієї кількості тіста виходить 9 млинців.

Усім смачного!