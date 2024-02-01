Беззернова дієта для собак: Переваги та недоліки, які варто знати

Багато власників домашніх тварин розглядають можливість впровадження беззернової дієти для своїх собак з різних причин, в тому числі через потенційну користь для здоров'я. UAportal розповів, що з огляду на популярність такого раціону, важливо ретельно зважити всі його переваги та недоліки.

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Плюси

Покращене травлення. Травлення собак можна покращити за допомогою беззернової дієти. Завдяки виключенню зерна з раціону собаки можуть менше страждати від здуття живота, газів та шлунково-кишкових розладів.

Краща шерсть і здоров'я шкіри. Беззернова дієта може сприяти покращенню стану шкіри та шерсті собак, усуваючи потенційні алергени, що містяться в зерні, які можуть викликати подразнення та запалення шкіри. Це може призвести до більш блискучої, гладкої та м'якої шерсті собак.

Контроль ваги. Собакам, схильним до ожиріння, беззернова дієта допомагає контролювати вагу. Вона часто містить більше білка і менше вуглеводів, що допомагає підтримувати здорову масу тіла.

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Мінуси

Поживний дисбаланс. У деяких беззернових раціонах може не вистачати певних основних поживних речовин, необхідних собакам. Це може призвести до харчового дисбалансу та дефіциту життєво важливих вітамінів і мінералів.

Вартість. Такий корм для собак, як правило, дорожчий за традиційні варіанти, що може бути недоліком для власників тварин з обмеженим бюджетом.

Обмежений вибір. Незважаючи на нещодавні вдосконалення, вибір беззернових кормів для собак все ще може бути обмеженим порівняно з традиційними варіантами. Це ускладнює пошук різновидів або брендів, які відповідають конкретним дієтичним потребам.

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