Безпека вашої оселі: 5 місць де на варто зберігати гроші та коштовності

Коли йдеться про безпеку речей, багато хто вирішує зберігати гроші та коштовності у власній оселі для зручності. Однак дуже важливо бути обережним і вживати ефективних заходів, щоб захистити майно від потенційної крадіжки. UAportal розповідає про 5 місць у вашому помешканні, де не варто зберігати гроші та коштовності.

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1. Матрац

Хоча це може здатися простим і звичним рішенням, досвідчені злочинці знають про це поширене місце для схованки. Таким чином, зберігати великі суми готівки під матрацом далеко не безпечно і, безумовно, не найрозумніший вибір.

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2. Полиці для білизни

Ще одне, на перший погляд, непомітне місце, якого варто оминати – це полиці для білизни.

3. Книги

Книги не є найкращим варіантом для зберігання вашої заначки. Незліченна кількість пограбувань продемонструвала, що полиці з колекцією друкованих видань притягують злодіїв, які шукають цінності.

4. Скриньки

Не піддавайтеся спокусі зберігати дорогоцінні прикраси в декоративних скриньках. Це може привернути небажану увагу потенційного грабіжника. Так само не варто ховати гроші в декоративних вазах, оскільки ці предмети, як правило, перевіряють одразу після перевірки книг і матраців.

5. Фоторамки та альбоми

Якщо ви маєте схильність ховати гроші у фоторамках або альбомах, краще відмовитися від цієї ідеї. Ці предмети є чудовими для заповітних спогадів, але вони не здатні забезпечити належний захист ваших фінансів.

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