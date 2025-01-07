БлогРецепти
Безглютеновий хліб: у Колумбії його готують у кожній родині
У Колумбії цей хліб готують у кожній родині. Простий рецепт, що поєднує традиції та смак, тепер може стати частиною вашого дому.
Інгредієнти:
• Сир фета твердий — 500 г;
• Крохмаль тапіоки — 500 г;
• Розпушувач — 1 ст.л;
• Яйця — 2 шт;
• Вершкове масло — 200 г;
• Цукор — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
1. Фету натерти на велику тертку, додати крохмаль і перемішати.
2. Додати розпушувач.
3. Яйця збити, вершкове масло розтопити. Додати яйця та масло до сирно-крохмальної суміші та перемішати.
4. Додати цукор і замісити тісто.
5. Сформувати невеличкі кульки, викласти на деко, встелене фольгою.
6. Випікати при температурі 180°C близько 25 хв, доки хлібці не зарум’яняться.