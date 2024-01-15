Безглютенова дієта: Переваги та недоліки, які варто знати

У світі здорового харчування безглютенові страви привертають значну увагу. UAportal розповів про плюси і мінуси відмови без глютену.

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Плюси

1. Різноманітність

Люди, які дотримуються безглютенової дієти, мають доступ до постійно розширюваного асортименту продуктів харчування. Від сорго і кіноа до мигдалевого борошна і лляного насіння – альтернативні інгредієнти дозволяють створювати різноманітні і смачні страви.

2. Покращення здоров'я травлення

Для людей з целіакією або непереносимістю глютену, виключення його з раціону може призвести до покращення здоров'я травлення. Споживання глютену може викликати запалення і пошкодження тонкого кишечника, що призводить до таких симптомів, як здуття живота, або діарея.

3. Здорове харчування

Безглютенові альтернативи часто покладаються на цільні зерна, горіхи та насіння як замінники пшениці. Цей перехід до альтернативних зернових може призвести до більш збалансованого та поживного раціону, оскільки ці інгредієнти багаті на клітковину, білок, а також на необхідні вітаміни та мінерали.

Мінуси

1. Обмежена доступність

Незважаючи на те, що в останні роки спостерігається значне збільшення кількості безглютенових продуктів, вони все ще не так широко доступні, як звичайні. Це може бути проблемою для людей, які дотримуються безглютенової дієти, знайти відповідні альтернативи у звичайних продуктових магазинах або ресторанах.

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2. Потенційний дефіцит поживних речовин

У безглютенових альтернативах часто бракує певних поживних речовин, які містяться в пшениці. Наприклад, багато безглютенових продуктів не збагачені залізом і вітамінами групи В. Це може призвести до дефіциту поживних речовин, якщо люди не стежать за своїм раціоном і не вживають заходів для забезпечення достатнього споживання вітамінів.

3. Вартість

Ціни на безглютенові продукти часто вищі через спеціалізовані інгредієнти, виробничі процеси. Це може стати додатковим навантаженням для людей, яким потрібно контролювати споживання глютену, дотримуючись при цьому обмеженого бюджету.

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