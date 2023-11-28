Нескінченні джунглі: 5 захоплюючих фактів про Бразилію

Бразилія – країна нескінченних джунглів. Тут перемішалися нащадки європейців, індіанців і колись завезених з Африки рабів. UAportal підготував п'ять захоплюючих фактів, які розкривають дивовижність Бразилії.

Відео дня

Біорізноманіття не знає кордонів

Бразилія може похвалитися дивовижним природним різноманіттям, яке здобуло світове визнання. Тут мешкає найбільша кількість видів приматів і прісноводних риб у світі. Більше того, посідаючи друге місце за кількістю амфібій, третє – за кількістю птахів і п'яте – за кількістю рептилій, Бразилія є екологічним раєм, що процвітає завдяки різноманітному тваринному світу.

Першопрохідці у сфері прав ЛГБТ+

Бразилія увійшла в історію у 2013 році, легалізувавши офіційні одностатеві шлюби, що підкреслило прогресивність нації. Спираючись на це знакове досягнення, Бразилія пішла слідами Аргентини, яка прийняла подібний закон трьома роками раніше.

Найбільше диво Південної Америки

Охоплюючи величезні території, Бразилія є найбільшою країною Південної Америки як за площею, так і за чисельністю населення. Її унікальність проявляється в тому, що португальська, а не іспанська, є основною мовою, якою розмовляють її громадяни, що відрізняє її від сусідніх країн.

Читайте також: Як правильно спланувати поїздку, щоб нічого не забути: лайфхаки

Численні футбольні тріумфи

Любов Бразилії до футболу виходить за рамки гордості та пристрасті, оскільки вона домінує на міжнародній арені. Маючи вражаючий перелік перемог, Бразилія здобувала титул чемпіона світу з футболу більше разів, ніж будь-яка інша країна, піднімаючи престижний трофей п'ять разів з двадцяти проведених турнірів.

Шанувальники футболу становлять приблизно 74% населення Бразилії, що підкреслює його статус як улюбленого національного виду спорту.

Архітектурне диво Бразилії

Естетично приваблива столиця Бразилії, Бразиліа, зачаровує спостерігачів. Якщо поглянути на неї згори, то план міста нагадує витончений силует пасажирського літака, демонструючи геніальність його дизайну.

Хоча архітектор Лусіо Коста уявляв собі колосального метелика, ця сучасна столиця була спроєктована і побудована за рекордні 3,5 роки 60 000 відданих своїй справі будівельників.

Раніше ми розповідали, чому потрібно посидіти перед дорогою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !