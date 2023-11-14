Бензин та дизельне пальне: яка у них різниця

Коли справа доходить до вибору між бензиновими і дизельними автомобілями, важливо знати ключові відмінності. У цьому порівнянні UAportal розгляне різні аспекти двох видів пального.

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Енергетична щільність

Бензин і дизельне пальне – два найпоширеніші види палива для транспортних засобів. Бензин найчастіше використовується для автомобілів і мотоциклів, тоді як дизельне пальне зазвичай використовується у вантажівках, автобусах і важкій техніці.

При порівнянні цих двох видів палива важливим фактором є їхня енергетична щільність. Дизельне пальне має вищу енергетичну щільність, ніж бензин, що робить його більш ефективним і дозволяє транспортним засобам, що працюють на дизельному пальному, долати більші відстані.

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Ціна

Ціна – ще один параметр, який слід враховувати. Бензин зазвичай дешевший за дизельне пальне, але автомобілі, що працюють на дизельному пальнім, можуть компенсувати вищу вартість дизельного пального завдяки своїй більшій паливній ефективності.

Вплив на навколишнє середовище

Дизельне пальне, як правило, спричиняє більше шкідливих викидів, таких як оксиди азоту та тверді частинки, в той час, як при згорянні бензину виділяється більше вуглекислого газу, що сприяє викидам парникових газів.

Технічне обслуговування та довговічність двигуна

Технічне обслуговування та довговічність двигуна також є важливими факторами. Дизельні двигуни потребують частішого технічного обслуговування, але відомі своєю довговічністю і довшим терміном служби, тоді як бензинові двигуни простіше і дешевше обслуговувати.

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