Бендерики з м'ясом: коли вже хочеться нормальної їжі

Після свят хочеться вже нормальної їжі! Без салатів.

Тому, ловіть рецепт бендериків від мене.

Інгредієнти:

— Яйця 1 шт

— 1/2 ч л цукру

— Дрібка солі

— Борошно 50 г

— Олія 5 мл

— Молоко 125 мл

— Фарш курячий 200 г

— Цибуля 1/2 шт

— Сіль / перець за смаком

1. Яйця, цукор, сіль, олію та молоко змішати вінчиком.

2. Додати борошно, та ретельно перемішати вінчиком, розбиваючи комки.

3. Пательню змастити олією. Смажити налисники по 30 сек з кожної сторони.

4. Фарш змішати з цибулею та спеціями.

5. Поділити налисник навпіл, підігнути одну сторону, викласти 1 ст л фаршу та скласти у трикутник як на відео

6. Смажити на вершковому маслі по 6-8 хвилин з кожної сторони.

7. Подавати зі сметаною та зеленню.

Смачного! Зберігайте рецепт!