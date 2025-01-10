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Бендерики з м'ясом: коли вже хочеться нормальної їжі
Після свят хочеться вже нормальної їжі! Без салатів.
Тому, ловіть рецепт бендериків від мене.
Інгредієнти:
— Яйця 1 шт
— 1/2 ч л цукру
— Дрібка солі
— Борошно 50 г
— Олія 5 мл
— Молоко 125 мл
— Фарш курячий 200 г
— Цибуля 1/2 шт
— Сіль / перець за смаком
1. Яйця, цукор, сіль, олію та молоко змішати вінчиком.
2. Додати борошно, та ретельно перемішати вінчиком, розбиваючи комки.
3. Пательню змастити олією. Смажити налисники по 30 сек з кожної сторони.
4. Фарш змішати з цибулею та спеціями.
5. Поділити налисник навпіл, підігнути одну сторону, викласти 1 ст л фаршу та скласти у трикутник як на відео
6. Смажити на вершковому маслі по 6-8 хвилин з кожної сторони.
7. Подавати зі сметаною та зеленню.
Смачного! Зберігайте рецепт!