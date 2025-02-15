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Авторський соус: ідеальний до котлет і салатів

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Авторський соус: ідеальний до котлет і салатів
Авторський соус: ідеальний до котлет і салатів

Авторський соус від Аліка Мкртчяна.

 Ідеальний доповнення до котлет, сендвічів або салатів!

 Інгредієнти:

  •  1 яйце
  •  200 г рослинної олії 
  •  1 зубчик свіжого часнику
  •  Сік 1 мандарина та ½ лимона
  •  Сіль та цукор – за смаком
  •  1 ч. л. американської гірчиці
  •  Жменя свіжої петрушки та кропу

 Приготування:

  1.  Додати всі інгредієнти в чашу блендера.
  2.  Збити до отримання однорідної, кремової консистенції.
  3.  Перекласти в баночку й зберігати в холодильнику.

 Цей соус надасть стравам свіжий, пікантний смак і зробить будь-яку страву ще смачнішою!

Джерело:instagram.com

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