Авторський соус: ідеальний до котлет і салатів

Авторський соус від Аліка Мкртчяна.

Ідеальний доповнення до котлет, сендвічів або салатів!

Інгредієнти:

1 яйце

200 г рослинної олії

1 зубчик свіжого часнику

Сік 1 мандарина та ½ лимона

Сіль та цукор – за смаком

1 ч. л. американської гірчиці

Жменя свіжої петрушки та кропу

Приготування:

Додати всі інгредієнти в чашу блендера. Збити до отримання однорідної, кремової консистенції. Перекласти в баночку й зберігати в холодильнику.

Цей соус надасть стравам свіжий, пікантний смак і зробить будь-яку страву ще смачнішою!