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Авторський соус: ідеальний до котлет і салатів
Авторський соус від Аліка Мкртчяна.
Ідеальний доповнення до котлет, сендвічів або салатів!
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 200 г рослинної олії
- 1 зубчик свіжого часнику
- Сік 1 мандарина та ½ лимона
- Сіль та цукор – за смаком
- 1 ч. л. американської гірчиці
- Жменя свіжої петрушки та кропу
Приготування:
- Додати всі інгредієнти в чашу блендера.
- Збити до отримання однорідної, кремової консистенції.
- Перекласти в баночку й зберігати в холодильнику.
Цей соус надасть стравам свіжий, пікантний смак і зробить будь-яку страву ще смачнішою!