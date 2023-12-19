Атмосферні та турбодвигуни: Відмінності в системах згоряння

UAportal підготував порівняльну характеристику атмосферних і турбодвигунів. Вона показує значні відмінності в системах згоряння, чутливості та паливній ефективності.

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Потужність

Системи згоряння атмосферних і турбодвигунів суттєво відрізняються. В атмосферному двигуні паливо змішується з повітрям і запалюється від свічки запалювання.

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З іншого боку, турбодвигун використовує стиснене повітря з турбокомпресора, що підвищує ефективність і потужність двигуна. Завдяки турбокомпресору турбодвигун може розвивати більшу потужність порівняно з атмосферним двигуном.

Чутливість

Ще одна суттєва відмінність між цими двома двигунами полягає в їх чутливості. Атмосферний двигун швидше реагує на відкриття дросельної заслінки завдяки своїй простішій конструкції.

На противагу цьому, турбодвигун відчуває затримку перед тим, як турбокомпресор повністю розкручується, що призводить до невеликого запізнення у реакції дросельної заслінки. Ця затримка, відома як турболаг, може бути зведена до мінімуму в сучасних турбодвигунах завдяки сучасним технологіям турбонаддуву.

Вартість

Атмосферні двигуни, як правило, простіші і дешевші порівняно з турбодвигунами. Турбодвигуни з їхніми системами турбонаддуву вимагають більшої кількості компонентів і ретельнішого проєктування, що призводить до збільшення витрат на виробництво і технічне обслуговування.

Ремонт і заміна компонентів турбокомпресора можуть бути дорогими, що в довгостроковій перспективі нівелює вигоду від підвищення паливної ефективності. Однак останні технологічні досягнення зробили турбодвигуни більш надійними і доступними.

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