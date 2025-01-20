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Духмяні пампушки з часником: рецепт української страви
Українські Пампушки.
Духмяні, рум’яні та з часником і зеленню - вони будуть дражнити вас і усю родину, поки ви їх не з’їсте.
А ось і рецепт:
150г молока
150г води
24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)
70г цукру
100г борошна
1 яйце
400-430г борошна
5г солі
40 г олії або теплого вершкового масла
зелень, часник
1 жовток на помазку!
Олія для рук та форми
Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо - але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривши рушником.
Часто я ставлю просто у вимкнену теплу духовку - тісто має підходити в теплому місці.
- далі додаю яйце та іншу частину борошна, вимішую тісто і даю йому підійти ( знову в теплому місці)
- у тісто вмішую рослинну олію, ділю тісто на шматочки приблизно по 60г, формую з них кульки і кладу в змащену також олією форму і знову ставлю підійти в тепле місце - це хвилин 30-45.
- жовток трохи розбавляю водою, додаю дрібку цукру і добре змащую верх пампушки, що підійшли
- випікаю 25-30 хвилин при температурі 185 градусів до рум’яності !
- одразу гарячими змащую нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води
Даю остигнути і потім вже куштуємо! Ви ж також їх обожнюєте?
Смачного любі.