7 способів використання оцту, про які ви не знали

Оцет – це не просто засіб для чищення; він має безліч дивовижних застосувань, які часто залишаються поза увагою. UAportal розповідає про сім найкращих альтернативних способів його використання, про які багато хто може не знати.

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1. Захист саду

Уникайте небажаних візитів котів у ваш сад, використовуючи оцет. Обробіть оцтом ділянки навколо клумб і грядок. Аромат відлякує котів, змушуючи їх шукати альтернативні місця для справляння своїх потреб.

2. Попрощайтеся з гикавкою

Покладіть край постійній гикавці, спробувавши цей засіб. Розчиніть чайну ложку яблучного оцту в склянці води і випийте. Хоча ефективність може бути різною, але варто спробувати.

3. Розчинник клею

Звільніться від липкості, звернувшись за допомогою до оцту. Коли ви намагаєтеся видавити клей з тюбика або помилково склеїли предмети, візьміть оцет. Його потужні властивості миттєво розчиняють клей.

4. Природний дезінфікуючий засіб

Переконайтеся, що ваші свіжі фрукти та овочі не містять шкідливих бактерій та пестицидів. Змішайте три склянки води з однією склянкою оцту в розпилювачі, збризніть продукти та ефективно продезінфікуйте їх. Потім сполосніть водою.

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5. Попрощайтеся з плямами

Коли традиційні методи не допомагають вивести стійкі плями на килимі, скористайтеся розчином оцту та води. Розпиліть суміш на пляму, дайте їй подіяти, а потім почистіть поверхню.

6. Подовжіть свіжість квітам

Часто букет потребує додаткової допомоги, щоб зберегти його життєздатність. Щоб продовжити життя зрізаним квітам, додайте у теплу воду у вазі краплю оцту і половину столової ложки цукру.

7. Миття вікон

Відмовтеся від дорогих і токсичних засобів для миття вікон і скористайтеся оцтом. Створіть простий, але ефективний розчин, змішавши дві столові ложки оцту з 3,5 літрами води. Перелийте суміш у розпилювач, рясно нанесіть на вікна, а потім ретельно вимийте.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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