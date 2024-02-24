7 предметів побуту, які приносять нещастя: народні прикмети

UAportal підготував список предметів, які не лише захаращують наші оселі, а й притягують до себе нещастя. Ці предмети, згідно з народною мудрістю, вважаються магнітами для невдач як в особистій, так і в професійній сферах життя.

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Генеральне прибирання не повинно обмежуватися лише великими святкуваннями, і рекомендується проводити його кожні кілька місяців, щоб очиститися від невдач. Таким чином можна швидко розпрощатися з речами, які можуть нести неприємності.

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Ось перелік речей, які мають бути викинуті з нашого життя, якщо ми справді прагнемо до гармонійного існування.

Битий посуд. Календарі минулих років. Дрібниці, такі як обгортки та папірці. Одяг або взуття, яким не користуються. Непрацюючий годинник, який цокає без причини. Зів'ялі квіти.

Але чому саме ці предмети? Вони мають тенденцію накопичуватися серед людей, несвідомо прив'язаних до ностальгії за минулими днями. У гонитві за щастям і багатством скористайтеся цією порадою з розумом і звільніть своїх рідних від нещастя. Відпускаючи реліквії, які нас стримують, ми розчищаємо шлях для сприятливої енергії.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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