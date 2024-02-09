7 помилок, які роблять дизайн вашого будинку дешевим і нецікавим

У гонитві за добре продуманим дизайном оселі важливо уникати певних дій, які можуть миттєво зіпсувати ваш інтер'єр. UAportal розповідає про сім поширених помилок, яких несвідомо припускаються багато господинь, позбавляючи свої оселі стилю та елегантності.

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1. Магніти на холодильнику

Ми часто бачимо магніти на холодильниках, що вносить хаос у будь-який інтер'єр. Щоб вирішити цю проблему, попросіть дизайнерів встановити спеціальну дошку для магнітів під час ремонту.

2. Сувеніри

Подібно до ситуації з магнітами, розміщення на стіні асортименту сувенірів з різних країн може створити візуальний безлад. Шукайте сувеніри, які мають спільну архітектурну тематику або приблизний розмір, щоб забезпечити узгодженість. Пам'ятайте, що добре підібрана колекція може додати шарму, але збірна солянка свідчить лише про відсутність смаку.

3. Прасувальна дошка

Залишати прасувальну дошку на видноті – поширена помилка. Виділіть для неї окреме місце, щоб усе було ідеально організовано.

4. Безлад у передпокої

Передпокої, переповнені взуттям, є поширеною проблемою. Обов'язково придбайте стійку для взуття, а також виділіть для неї відповідне місце, щоб підтримувати порядок у вашому домі. Також важливо ховати сезонне взуття, коли воно не використовується.

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5. Обладнання для тренувань

Виділіть спеціальне місце для тренажерів, щоб вони не відволікали увагу у вашій оселі. Якщо простір обмежений, розгляньте альтернативні варіанти, щоб уникнути перенасиченості простору.

6. Рушники для ванної кімнати

Плануючи дизайн ванної кімнати, не забудьте подумати про рушники. Замінюйте кольорові рушники на монохромні, створюючи елегантний та однорідний вигляд.

7. Приховуйте олію та спеції на кухні

Щоб підтримувати чистий естетичний вигляд на кухні, краще зберігати олію та спеції у прихованих місцях. Придбайте привабливі контейнери, щоб непомітно зберігати ці продукти. Якщо дозволяє місце, виділіть на кухні окрему панель для їх зберігання.

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