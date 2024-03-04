5G у флагманах від Apple: що відомо про iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

Аналітик Джефф Пу нещодавно поділився інформацією про майбутні флагманські моделі серії iPhone 16 від Apple. З'ясувалося, що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть оснащені довгоочікуваним модемом Qualcomm Snapdragon X75 5G. UAportal розповідає подробиці.

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Що відомо

Модем Qualcomm Snapdragon X75 5G дебютував у лютому минулого року і пропонує різні вдосконалення порівняно зі своїм попередником, модемом X70. Зокрема, він демонструє покращену функцію інтеграції операторів зв'язку, а також швидкість завантаження та вивантаження даних 5G.

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Модем працює в мережах до 6 ГГц і має менші розміри, приблизно на 25% менші, ніж його попередник, а також на 20% менше енергоспоживання.

Враховуючи висновки Джеффа Пу, виявилося, що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max від Apple, безсумнівно, будуть на передовій технологічного прогресу завдяки інтеграції 5G-модему Qualcomm Snapdragon X75. Ці передові пристрої мають потенціал для покращення загального користувацького досвіду, пропонуючи підвищену швидкість та вражаючу продуктивність у сфері 5G-зв'язку.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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