5 речей, якими не можна користуватись відразу після купівлі

Захоплення від придбання нового одягу не викликає сумнівів. Хоча імпульс одягати чи використовувати нові речі одразу дуже сильний, важливо дотримуватися обережності.

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Не всіма речами можна одразу ж насолоджуватися після покупки. UAportal розглядає п'ять речей, від використання яких варто утриматися.

1. Одяг

Якою б спокусливою не була ідея одягнути нову сукню на прогулянку, важливо спочатку її випрати. Під час виробництва та транспортування матеріал міг контактувати з алергенними речовинами. Крім того, попередні покупці, які приміряли сукню, могли залишити на ній піт. Тому перед носінням нового одягу рекомендується ретельне прання.

2. Взуття

Нові туфлі або кросівки зазвичай обробляють хлоргексидином зсередини, щоб запобігти появі грибків або інших проблем. Однак, деякі люди могли приміряти взуття без шкарпеток, залишивши на ньому бактерії. Для забезпечення особистої гігієни рекомендується дезінфікувати внутрішню частину нового взуття перед носінням.

3. Чайник

Виразний запах, що виходить від нових побутових приладів, таких як електричні чайники, може відштовхувати. Щоб усунути будь-який специфічний запах, рекомендується закип'ятити воду, не використовуючи її за призначенням.

Додавання невеликої кількості харчової соди або лимонного соку може допомогти нейтралізувати запах. Обов'язково ретельно промийте чайник після цієї початкової процедури.

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4. Холодильник

Замість того, щоб поспішно вмикати щойно придбаний холодильник, краще набратися терпіння. Дайте йому 8-10 годин, щоб усі рідини в системі рівномірно розподілилися. Так ви забезпечите оптимальне функціонування та довговічність приладу.

5. Рушники

Щоб уникнути потенційних подразнень шкіри, необхідно обов'язково прати і сушити нові рушники перед використанням. Прання видаляє будь-які хімічні залишки, забезпечуючи безризикове та приємне використання рушників при першому використанні.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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