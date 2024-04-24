5 речей, яких слід уникати після заходу сонця

У фольклорі існують різні поради щодо того, чого не варто робити після заходу сонця, щоб запобігти нещастю. UAportal дізнався про 5 речей, яких слід уникати після настання темряви.

Не залишайте брудний посуд в раковині

Згідно з повір'ями, це може сильно потривожити домового, який живе у вашому домі. Як наслідок, він може пустувати, ховати предмети, дражнити домашніх тварин або навіть порушувати ваш сон.

Утримайтеся від стрижки волосся

У слов'янській культурі волосся має значну силу, відповідає за добробут і життєву енергію. Тому стрижка волосся після заходу сонця може призвести до втрати життєвих сил, нещастя та неприємностей.

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Не позичайте гроші

Навіть родичам не рекомендується позичати гроші після заходу сонця. Вважається, що позичальник може мати труднощі з поверненням позиченої суми.

Уникайте суперечок з близькими

Кажуть, що конфлікти, які виникають ввечері, можуть продовжити розлад у відносини, перешкоджаючи швидкому примиренню. Тому бажано завжди прагнути до мирного вирішення конфліктів.

Обмежте домашні справи

Не рекомендується займатися домашніми справами, особливо прибиранням, прасуванням або пранням, після заходу сонця. Забобони пояснюють, що така діяльність може призвести до матеріальних нещасть для мешканців. Наприклад, підмітати підлогу ввечері може символічно означати "змітати" удачу з порога.

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