5 речей, які не можна прати з кондиціонером: Поради для домогосподарок

Багато людей можуть не знати, які речі не можна прати з кондиціонером. Важливо розуміти, що на певний одяг цей засіб для прання може негативно вплинути. UAportal розповів про список речей, які не варто прати з кондиціонером.

Відео дня

Махрові рушники

Махрові рушники відомі своєю здатністю вбирати вологу. Однак використання кондиціонера зменшує їхню поглинальну здатність і збільшує час висихання. Якщо постійно використовувати кондиціонер, махрові рушники можуть набути неприємного запаху через тривалий час.

Спортивний одяг

Професійний спортивний одяг зазвичай виготовляється з тканин, які швидко відводять вологу та має антибактеріальні властивості. На жаль, звичайне прання з кондиціонером призводить до руйнування просочення та зміни структури тканини, що робить спортивний одяг неефективним.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Пуховики та куртки

Не рекомендується прати зимовий верхній одяг, такий як пуховики та куртки, з кондиціонером. Це пов'язано з тим, що наповнювачі в цих речах швидше збиваються.

Еластичний одяг

Кондиціонер знижує еластичність тканини, що може бути не відразу помітно, але поступово призведе до погіршення стану ваших улюблених джинсів чи сукні.

Шовковий одяг

Шовковий одяг не слід прати з кондиціонером. Використання кондиціонера на шовку руйнує його природний блиск і створює стійкі розводи, які важко видалити.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!