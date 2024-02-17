5 речей, які не можна класти до пральної машини: Поради для домогосподарок

Пральна машина, безсумнівно, економить час і дозволяє нам зосередитися на більш приємних справах, поки вона працює. Однак важливо зазначити, що деякі речі краще прати вручну, щоб уникнути потенційних пошкоджень. UAportal розповів про п'ять речей, які не варто прати в пральній машині.

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Купальники

Хоча купальники витримують ретельне полоскання у воді, настійно не рекомендується кидати їх у пральну машину. Вібрація машини може призвести до деформації тканини, що погіршить зовнішній вигляд і довговічність виробу.

Краватки

Багато краваток виготовлені з тонких матеріалів, які погано переносять прання в пральній машині. Найкраще прати їх вручну, щоб забезпечити довговічність.

Кепки з козирком

Хоча козирки капелюхів здаються міцними, вони можуть легко пошкодитися під впливом віджиму в пральній машині. Щоб зберегти їхню форму, безпечнішим варіантом буде ручне чищення.

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Вовна або кашемір

Вироби з таких матеріалів не підходять для машинного прання, навіть на делікатних режимах. Такі речі краще прати вручну або довірити професійній хімчистці, щоб уникнути випадкового пошкодження.

Одяг з натуральної шкіри

Машинне прання може залишити непривабливі складки та плями на делікатних шкіряних матеріалах. Тому дуже важливо утриматися від того, щоб прати шкіряний одяг або взуття в пральній машині. Замість цього, щоб зберегти цілісність виробу, скористайтеся спеціальними методами чищення або послугами професійної хімчистки.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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