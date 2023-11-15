5 речей, які не слід викидати в унітаз, аби не зіпсувати водопровідну систему

Для підтримки цілісності водопровідної системи важливо розуміти, що саме не можна викидати в унітаз – від відходів, які не розкладаються, до ліків. UAportal підготував статтю, в якій розглянув поради щодо того, як зберегти водопровідну систему.

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Матеріали, що не розкладаються

Важливо зазначити, що вологі серветки, гігієнічні засоби, ватні кульки та зубна нитка не підходять для змивання, оскільки вони можуть призвести до згубних наслідків, таких як забруднення туалету, проблеми з сантехнікою та засмічення. Щоб забезпечити належне функціонування сантехнічної системи та уникнути дорогого ремонту, рекомендується викидати ці предмети у спеціально відведені для цього сміттєві баки.

Ліки

Ліки, як правило, містять хімічні речовини, які можуть загрожувати джерелам води та шкодити водним організмам. Щоб забезпечити безпеку навколишнього середовища та запобігти забрудненню води, рекомендується належним чином утилізувати прострочені або непотрібні ліки у визначених місцях збору.

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Жир та олія

Коли ці речовини потрапляють у труби, вони мають тенденцію до застигання, що призводить до засмічень, які часто потребують професійного втручання для їх усунення. Замість того, щоб викидати жир і кулінарні олії в унітаз, краще вилийте їх у термостійкі контейнери, дайте їм застигнути, а потім викиньте у смітник.

Волосся та шерсть домашніх тварин

Важливо зазначити, що значна кількість волосся може накопичуватися і злипатися, що призводить до проблемних засмічень у трубах. Щоб запобігти цьому і підтримувати ефективну роботу сантехнічної системи, рекомендується викидати волосся та шерсть домашніх тварин у смітник або, якщо це можливо, створювати компост.

Хімікати

Нарешті, вкрай важливо утримуватися від утилізації хімічних речовин, таких як розчинник для фарби, моторне масло або миючі засоби, змиваючи їх в унітаз. Така практика не лише створює ризики для джерел води, але й негативно впливає на навколишнє середовище.

Раніше експерти поділились думками, що у жодному разі не можна класти в унітаз, бо це точно нашкодить сантехніці.

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