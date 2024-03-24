5 речей, які більшість неправильно зберігає

Багато звичних речей більшість господинь зберігає неправильно. Хоча спочатку це може здатися не дуже шкідливим, але якщо позбутися цих звичок, то можна значно подовжити їхній термін служби. UAportal підготував п'ять предметів, які найчастіше зберігають неправильно.

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Вовняний одяг

Коли мова йде про вовняні та трикотажні речі, розвішування їх на вішалках може здатися зручним варіантом для запобігання утворенню складок. Таке зберігання може швидко розтягнути і спотворити форму одягу. Замість цього рекомендується акуратно скласти їх і розмістити на полиці.

Парфуми

Туалетна вода і парфуми чутливі до високих температур і прямих сонячних променів. Слід уникати їх зберігання у ванній кімнаті або на туалетному столику тому, що з часом запах цих ароматів може погіршитися. Краще обирайте прохолодне і тьмяно освітлене місце для зберігання.

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Кухонне приладдя

Складання сковорідок і каструль одна на одну може зекономити місце, але це може пошкодити антипригарне покриття. Бажано зберігати ці предмети окремо, можливо, у спеціальній шухляді, і застелити їх паперовими рушниками для додаткового захисту.

Ножі

Висувні полиці можуть здатися зручними для зберігання ножів, але вони можуть призвести до того, що леза втратять гостроту через частий контакт з іншими предметами. Щоб запобігти цьому, використовуйте пластикову підставку або магнітний тримач, щоб надійно закріпити та зберегти їхню ріжучу кромку.

Зубні щітки

Бактерії можуть легко поширюватися на зубні щітки, особливо якщо поруч знаходиться туалет. Для кращої гігієни зберігайте зубні щітки в спеціальній шафці або тумбочці, коли вони не використовуються.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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