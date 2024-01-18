5 продуктів, які допоможуть у прибиранні: Поради від досвідчених господинь

Коли ви прибираєте і помічаєте, що у вас закінчилися засоби для чищення, не хвилюйтеся. UAportal розповів, що існує кілька продуктів, які часто зустрічаються на вашій кухні, і які можуть допомогти вам впоратися зі стійкими плямами та брудом.

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Цитрусові

Шкірка цитрусових часто використовується господинями для створення натуральних засобів для чищення. Лимони, зокрема, відомі своїми чудовими властивостями знищувати плісняву. Тим часом грейпфрути можна використовувати для чищення ванн, додаючи в них трохи солі і натираючи ними плитку.

Банани

Хоча їстівна м'якоть бананів використовується як закуска, їхня шкірка має дивовижні чистячі властивості. Шкіряне взуття та меблі можна відполірувати до блиску, натерши їх банановою шкіркою. Крім того, висушену шкірку можна подрібнити і використовувати як натуральне добриво для кімнатних рослин.

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Кетчуп

Кетчуп, що містить лимонну та оцтову кислоту, є ефективним засобом для чищення різних металевих поверхонь. Вироби з міді, змішувачі та каструлі можна легко очистити за допомогою кетчупу. Його природна кислотність допомагає видалити наліт і відновити блиск.

Оливкова олія

Традиційні засоби для чищення часто мають неприємний запах і можуть містити потенційно шкідливі сполуки. Для безпечної та ефективної альтернативи використовуйте оливкову олію.

Змішавши її з лимонним соком у співвідношенні 1:2 і нанісши її на дерев'яні меблі, можна досягти гарного блиску. Витріть надлишки олії чистою сухою ганчіркою, намагаючись не залишати жирних розводів.

Крохмаль

Крохмаль є речовиною з високим ступенем поглинання, яка здатна боротися з плямами від жиру. Це чудовий засіб для видалення плям з одягу, килимів або оббивки. Крім того, крохмаль діє як неабразивний очищувач, який ефективно видаляє пригорілі залишки зі сковорідок, каструль і плит.

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