5 продуктів, які не варто купувати в магазині

UAportal підготував 5 продуктів, від придбання яких вам краще утриматися. Вони не приносять жодної реальної користі та є марною тратою грошей.

Відео дня

Апельсиновий сік

Купівля апельсинового соку в магазині може бути не найкращим вибором. Вони часто містять велику кількість цукру, шкідливих добавок і барвників, не маючи поживних властивостей. Якщо ви любите апельсиновий сік, радимо робити його самостійно, щоб отримати більш корисний для здоров'я варіант.

Готові салати

Хоча це може здатися легким і зручним вибором, готові салати мають кілька недоліків, які слід враховувати. Вони, як правило, мають завищену ціну порівняно з вартістю окремих інгредієнтів. У той час як овочеві салати з олійними заправками можуть бути більш безпечним вибором, салати з різними соусами можуть мати негативний вплив на ваше самопочуття.

Читайте також: Як правильно зберігати продукти: чотири основні правила для господинь

Фрукти та овочі у вакуумному пакуванні

Купівля попередньо вимитих, почищених, а іноді і відварених фруктів та овочів може здатися привабливою. Однак, важливо звернути увагу на значну різницю в ціні. Наприклад, за 200-300 г вареної картоплі ви можете заплатити стільки ж, скільки за 2 кг сирої картоплі.

Кава 3-в-1

Хоча багатьом подобається смак і зручність розчинної кави 3-в-1, бажано подумати про те, чи варто регулярно вживати цей напій. Вони часто містять високий рівень цукру. Віддаючи перевагу натуральній каві та додаючи молоко зі спеціями, ви можете покращити смак без шкоди для поживних речовин.

Тертий сир

Хоча тертий сир може здатися варіантом економії часу, є причини переглянути його придбання. По-перше, вартість попередньо натертого, як правило, вища, ніж цілого. Крім того, якість може бути сумнівною, оскільки важко визначити, чи не містить він простроченого або вивітреного сиру, що може бути не помітно візуально.

Нагадаємо, ми розповіли, як зробити холодильник із бардачка авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!