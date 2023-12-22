5 ознак того, що людина має погані наміри

Часто в житті трапляються недоброзичливі люди. Вони чудово маніпулюють оточуючими і роблять це заради власних цілей. Як правило, такі люди дуже швидко входять в довіру, але важливо припиняти з ними спілкування. UAportal розповідає, як розрізнити недоброзичливих людей.

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1. Вимоглива поведінка

Спочатку люди можуть здаватися справді хорошими людьми, але досить скоро їхня маніпулятивна природа стає очевидною. Вони часто висувають до вас надмірні вимоги.

2. Почуття виснаження

Після спілкування з такими людьми ви відчуваєте себе емоційно виснаженими. Ваша інтуїція намагається сказати вам, що щось не так. Справжні зв'язки роблять вас піднесеними, а не навпаки.

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3. Оманливий погляд і мова тіла

Маніпулятори мають особливий спосіб дивитися іншим в очі, намагаючись встановити домінування. Будьте обережні, якщо хтось постійно уникає розриву зорового контакту з вами, оскільки це може свідчити про приховані плани.

4. Принизливий гумор

Гумор використовують як зброю, щоб принизити вас. Під виглядом жартів люди говорять образливі речі, а потім додають зневажливу фразу "Я просто жартую". Насправді їхні наміри далекі від добродушного піддражнювання.

5. Односторонні розмови

Люди-маніпулятори прагнуть монополізувати розмову, перетворюючи її на монолог. Вони вміло диктують напрямок дискусії, не даючи можливості іншим висловити власні думки чи репліки.

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