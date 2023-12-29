5 предметів побуту, які можуть бути шкідливими

Якщо більшість людей звертають увагу на кінцеву дату використання, купуючи продукти, то предмети домашнього вжитку часто не мають такого маркування. Однак важливо знати, що ці речі не вічні і можуть потребувати заміни. UAportal розповідає про кілька предметів у вашому домі, які варто перевірити і, можливо, замінити.

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1. Подушки

Подушки потрібно міняти не лише з міркувань комфорту, але й тому, що з часом вони можуть стати розсадником кліщів. Дуже важливо замінити їх вчасно, щоб уникнути потенційних проблем зі здоров'ям.

2. Капці та кросівки

Капці слід міняти кожні півроку-рік або мити частіше, щоб запобігти поширенню грибка.

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3. Фланелеві тканини

Фланелеві тканини можуть приховувати грибки та плісняву, що робить їх ще однією потенційною загрозою для здоров'я. Уникайте використання фланелей, які зберігалися протягом тривалого періоду, і утримайтеся від прання їх мочалками, які не замінювалися регулярно.

4. Рушники

Рушники, особливо вологі, створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій, якщо їх не прати часто. Переконайтеся, що ви регулярно перете рушники, щоб запобігти розмноженню шкідливих мікроорганізмів.

5. Гребінці

Гребінці слід ретельно мити щонайменше раз на тиждень, а також рекомендується замінювати їх щороку. Регулярний догляд і заміна гребінців не тільки забезпечують гігієну, але й допомагають запобігти будь-яким потенційним проблемам з волоссям або шкірою голови.

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