5 найкращих процесорів для ігор: який обрати

У цій статті UAportal підготував огляд 5 найкращих процесорів для ігор. Надавши додаткову інформацію про кожного з них, щоб допомогти геймерам зробити оптимальний вибір відповідно до їхніх потреб.

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Intel Core i9-10900K

Перше місце в топ-5 процесорів для ігор посідає Intel Core i9-10900K. Завдяки 10 ядрам і 20 потокам цей процесор забезпечує виняткову ігрову продуктивність. Його базова тактова частота становить 3,7 ГГц і може бути підвищена до 5,3 ГГц за допомогою технології Intel Turbo Boost Max 3.0.

AMD Ryzen 9 5900X

Друге місце в топ-5 процесорів для ігор займає AMD Ryzen 9 5900X, який пропонує видатну багатопотокову продуктивність. Процесор має 12 ядер і 24 потоки, працює на базовій тактовій частоті 3,7 ГГц, а завдяки можливостям розгону може досягати 4,8 ГГц.

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Intel Core i7-10700K

Третю позицію в топ-5 процесорів для ігор займає Intel Core i7-10700K. Маючи 8 ядер і 16 потоків, цей процесор забезпечує плавну багатозадачність і відмінну ігрову продуктивність. Він працює на базовій тактовій частоті 3,8 ГГц і може розганятися до 5,1 ГГц, пропонуючи потужність і ефективність для ігрових ентузіастів.

Ryzen 7 5800X

Четвертим у топ-5 процесорів для ігор є AMD Ryzen 7 5800X. Маючи 8 ядер і 16 потоків, цей процесор є флагманською моделлю від AMD. Він має базову тактову частоту 3,8 ГГц і може розганятися до 4,7 ГГц, забезпечуючи геймерам оптимальну продуктивність і енергоефективність.

AMD Ryzen 5 5600X

П'яте місце в топ-5 процесорів для ігор займає AMD Ryzen 5 5600X. Цей бюджетний вибір пропонує велику цінність за свою ціну. Маючи 6 ядер і 12 потоків, процесор працює на базовій тактовій частоті 3,7 ГГц і може досягати 4,6 ГГц з можливістю розгону.

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