5 кулінарних секретів, які повинна знати кожна господиня

Коли справа доходить до проведення часу на кухні, багато хто з нас прагне вразити своїми кулінарними витворами. Однак ми також прагнемо спростити процес приготування їжі та знайти рішення для поширених помилок, які можуть виникнути. UAportal розглядає п'ять безцінних порад і підказок, які стануть у пригоді будь-якому домашньому кулінарові.

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1. Зменшення жирності супів

Всі ми стикалися з жирними супами, які не виправдовують наших очікувань. Особливо, коли готуємо супи на основі зажарки. Але є просте рішення. Покладіть у каструлю шматочок льоду, загорнутий у серветку, на короткий час. Жир прилипне до серветки, зробивши суп легшим та ароматнішим.

2. Варені яйця, що легко чистяться

Чищення варених яєць не завжди є легкою справою. Спробуйте додати невелику кількість оцту в киплячу воду. Це не вплине на смак, але допоможе легше зняти шкаралупу.

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3. Спростіть процес натирання сиру

Натерти сир на тертці може бути складним завданням для багатьох. Щоб спростити цей процес, покладіть сир у морозильну камеру на 5-7 хвилин перед тим, як натерти. Охолоджений сир стане твердішим і його буде легше натерти.

4. Нарізання цибулі без сліз

Нарізка цибулі часто призводить до сльозотечі та дискомфорту. На щастя, ваша морозильна камера може допомогти. Покладіть цибулю в морозильну камеру на певний час перед тим, як нарізати.

5. Виправляємо пересолений суп

Випадково пересолили суп? Не хвилюйтеся. Просто знайдіть невеликий шматок чистої бавовняної тканини, покладіть всередину звичайний рис і надійно зав'яжіть його. Опустіть тканинний мішечок у суп і дайте рису варитися, поки він не вбере надлишок солі.

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