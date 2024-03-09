5 креативних способів використання кондиціонера для волосся

Існують випадки, коли у вас з'являється кондиціонер для волосся, який для вас не підходить. UAportal розповів, що замість того, щоб викидати його, є кілька альтернативних способів використання в побуті.

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Ополіскувач для білизни

Кондиціонер для волосся може слугувати замінником кондиціонера для білизни. Просто додайте його під час прання або використовуйте як останнє полоскання для вовняних та бавовняних речей. Ви будете приємно здивовані додатковою м'якістю та чудовим ароматом, який він надає.

Альтернатива крему для взуття

Перетворіть невикористаний кондиціонер для волосся на ефективний засіб для чищення взуття. Нанесіть невелику кількість на поверхню за допомогою губки, а потім рівномірно розподіліть його.

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Засіб, що допоможе зняти каблучку з пальця

Якщо вам не вдається зняти каблучку, на допомогу може прийти кондиціонер для волосся. Нанесіть невелику кількість на палець. Завдяки своїм змащувальним властивостям кондиціонер допоможе їй зіслизнути з пальця, не спричиняючи дискомфорту і не завдаючи шкоди.

Запобігання появі іржі

Жорстка вода часто призводить до появи плям іржі на сантехніці. Щоб запобігти її появі, змастіть місця з'єднань кондиціонером для волосся. Він діятиме як водовідштовхувальне мастило, захищаючи від утворення іржі та підтримуючи сантехніку в кращому стані.

Мастило для дверних петель

Настирливий скрип дверей може бути джерелом дискомфорту. На щастя, кондиціонер для волосся може замінити машинне мастило. Просто нанесіть невелику кількість засобу на петлі дверей для плавного та безшумного руху.

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