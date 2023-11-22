5 цікавих фактів про українську мову

Українська мова посідає особливе місце серед любителів лінгвістики, її часто називають однією з найкрасивіших мов у світі. UAportal підготував найцікавіші факти про мову українців.

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Українська мова може похвалитися приблизно 256 тисячами слів, кожне з яких робить свій внесок у її багатство та різноманітність.

Простежити точне походження української мови досить складно через обмеженість писемних пам'яток. Одні вчені стверджують, що вона виникла внаслідок розпаду давньоруської мови на українську, російську та білоруську, інші стверджують, що українська мова сягає своїм корінням дохристиянської епохи, розвинувшись з праслов'янської мови.

У 1933 році літеру "ґ" тимчасово було вилучено з українського правопису. Більшовики вважали, що її використання наближає українську мову до західних мовних зразків і віддаляє її від російської. Завдяки спробам таких діячів, як Максим Рильський та Павло Тичина відновили цю літеру, вона була повернута до алфавіту в 1990 році.

Протягом історії було зроблено багато спроб придушити українську мову, що часто призводило до її заборони. За оцінками, українська мова зазнала близько 134 задокументованих випадків спроб заборони. Незважаючи на чотири століття репресій та мовного геноциду, українська мова вистояла. Серед відомих спроб заборони української мови був Валуєвський циркуляр, спрямований на русифікацію українського населення.

Цікавою особливістю української мови є розмаїття її діалектів, унікальних для кожного регіону. Вивчення літературної норми української мови має велике значення, проте збереження та визнання самобутності окремих діалектів залишається надзвичайно важливим.

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