5 цікавих фактів про акторку та співачку Кеті Перрі

Відзначаючи видатну кар'єру Кеті Перрі, ми розглянемо деякі захоплюючі подробиці про її життя та досягнення. UAportal підготував кілька інтригуючих фактів про співачку.

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Багатогранність за межами музики

Хоча Кеті Перрі відома своєю захоплюючою музикою, варто відзначити її акторську кар'єру. Окрім музичних успіхів, Перрі продемонструвала свій талант у повнометражних та анімаційних фільмах. Зокрема, вона подарувала свій голос культовому персонажу Смурфетті в екранізації мультфільму "Смурфики".

Крім того, Перрі продемонструвала свої акторські здібності у таких фільмах, як "Зразковий самець 2", а також брала участь у таких популярних серіалах, як "Як я зустрів вашу маму", "Американська домогосподарка" та "Сімпсони".

Рання кар'єра

Вирішивши здійснити свої мрії у світі музики, Перрі покинула середню школу у 15 років, а в 17 років вирушила до Лос-Анджелеса, щоб розпочати свою музичну кар'єру.

Натхнення "I Kissed A Girl"

Серед монументальних хітів її кар'єри особливе місце в дискографії Кеті Перрі займає надихаюча пісня "I Kissed A Girl". Дивовижно, але натхненням для цієї сенсації, що очолила хіт-парад, стала актриса Скарлетт Йоханссон. В інтерв'ю Перрі відверто зізналася, що одного разу поділилася зі своєю другою половинкою: "Не буду брехати, якби Скарлетт Йоханссон увійшла в кімнату і захотіла поцілуватися зі мною, я б поцілувалася з нею. Сподіваюся, ти не проти?"

Рекордні досягнення

Феноменальні досягнення Кеті Перрі закарбували її ім'я в престижній Книзі рекордів Гіннеса. Серед її визначних досягнень – те, що вона стала першою артисткою, яка набрала 100 мільйонів підписників у Твіттері, що свідчить про її величезну світову популярність. Крім того, у 2015 році Перрі стала найбільш високооплачуваною поп-артисткою, продемонструвавши свій безпрецедентний фінансовий успіх.

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Б'ючи нові рекорди, її запальне шоу в перерві матчу за Суперкубок зібрало найбільшу кількість глядачів за всю історію, і вона приєдналася до обраної ліги Майкла Джексона, коли п'ять пісень з одного альбому одночасно очолили хіт-паради.

Майстерність написання пісень

Окрім власної музичної діяльності, творча витонченість Кеті Перрі поширюється на написання пісень для інших відомих артистів. Її талант проявився у створенні музики для таких впливових особистостей, як Нікі Мінаж, Аріана Гранде, Келлі Кларксон, Селена Гомес і гурт "The Scene", Брітні Спірс та інших. Впливовий внесок Перрі залишив незгладимий слід у музичній індустрії.

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