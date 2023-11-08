5 цікавих фактів про Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт, мультиталановита артистка, досягла неабиякого успіху. На додаток до її численних нагород, є кілька захоплюючих фактів, про які розповість UAportal.

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Met Gala

У 2016 році Тейлор Свіфт взяла на себе роль співголови цього престижного заходу, відомого екстравагантним гламуром і високопоставленими відвідувачами. Квитки на захід коштують приголомшливих $30 000, а місця за столом – $275 000.

Показ Victoria's Secret

Тейлор Свіфт не лише виступала на відомих показах нижньої білизни Victoria's Secret у 2013 та 2014 роках, але й брала участь в їх організації. Вона визначала модельний склад та комунікувала з друзями, які брали участь у показі.

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Обкладинки журналів

Тейлор Свіфт незліченну кількість разів з'являлася на обкладинках журналів. Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire та Vogue неодноразово демонстрували її. Вона також тричі прикрашала сторінки журналу Time.

"Таємні" зустрічі з фанатами

Тейлор Свіфт цінує свої стосунки з шанувальниками і намагається зробити кожну зустріч особливою. Вона влаштовує приватні фан-зустрічі перед презентаціями альбомів. Прикладом цього був 2014 рік, коли Тейлор запросила 89 відданих і активних фанатів до себе додому, де вона представила пісні зі свого відомого альбому 1989 року.

Благодійність

Важливим аспектом успіху Тейлор Свіфт є її прихильність до благодійності. Наприклад, вона пожертвувала $15,500 на допомогу 19-річній шанувальниці, чия мати перебувала в комі. Крім того, вона виділила 70 000 доларів на нові книги для дітей та підлітків для бібліотеки свого рідного міста.

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