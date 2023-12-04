5 фактів про світовий океан, які свідчать, що ми мало про нього знаємо

Незважаючи на довгу історію дослідження людством світу, існують величезні території, які залишаються практично недослідженими. Глибини світового океану, зокрема, зберігають незліченну кількість таємниць, які ще належить розкрити. Коли ми продовжуємо заглиблюватися в ці таємничі простори, стає очевидним, як мало ми знаємо про них насправді. UAportal підготував факти, які більше розповідають про світовий океан.

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1. Дивовижно, але на поверхню Місяця ступала більша кількість людей, ніж подорожувало до найглибшої точки світового океану, відомої як Безодня Челленджера. Фактично, це співвідношення становить вражаючі 4:1. Лише троє людей успішно досягли глибин Маріанської западини, тоді як на поверхні Місяця побувало дванадцять осіб.

2. Глибини безодні Челленджер занурюються на приголомшливі одинадцять кілометрів під поверхню океану. Щоб уявити це в перспективі, якби ми помістили найвищу гору на Землі, Еверест, в цю глибоку траншею, їй все одно знадобилося б ще два кілометри землі.

3. Незважаючи на досягнутий прогрес, вивчення фауни океану залишається вкрай неповним. За оцінками вчених, в океанських глибинах мешкає близько 700 000 видів, але визнається, що це лише поверхнева цифра. Дивовижно, але лише частина цих видів була точно ідентифікована, залишаючи більшість океанічного життя оповитою таємницею.

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4. Медузи зберігають таємницю, яка викликає уявлення про вічне життя. Привертає увагу вид Turritopsis dohrnii, який досягнув подоби безсмертя. Після досягнення зрілого віку ця медуза має здатність повертатися на більш ранню стадію розвитку і фактично перезапускати свій життєвий цикл. Якщо не буде загрози з боку хижаків, ці істоти можуть існувати нескінченно довго.

5. Дивно, але дослідження глибин світового океану представляє більші виклики, ніж розкриття таємниць інших планет. Захоплююче, що людство може похвалитися більшими знаннями про такі небесні тіла, як Марс і Місяць, завдяки космічним експедиціям. Проілюстровані вигадливо деталізованими картами, ми володіємо величезною кількістю інформації про ці позаземні землі, в той час як наше розуміння океанського дна блідне в порівнянні з ними.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкорисніших порад для подорожей, які допоможуть заощадити час, гроші та сили.

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