5 ефективних способів справити позитивне враження на співрозмовника

Оволодіння мистецтвом невербальної комунікації та використання ключових прийомів допоможе справити сприятливе враження на співрозмовника. UAportal підготував 5 порад, з якими вам буде легше завоювати прихильність інших.

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Щира посмішка

Щира посмішка – переконливий інструмент. Коли ви щиро посміхаєтеся, все ваше лице, особливо область навколо очей, має випромінювати тепло. Знайдіть хвилинку, щоб поспостерігати за своїм відображенням під час цього процесу.

Мова тіла

Відкрита поза тіла відіграє важливу роль у вираженні вашої зацікавленості. Переконайтеся, що ваше тіло повернуте до співрозмовника, а руки і ноги не схрещені. Створити відкриту та дружню атмосферу можна, розправивши плечі та поставивши ноги до співрозмовника.

Нахиліться до співрозмовника

Під час розмови ледь помітно нахиліться до співрозмовника, щоб продемонструвати свою увагу та зацікавленість у його словах. Цей жест демонструє вашу щиру увагу до точки зору та емоцій співрозмовника, зміцнюючи зв'язок взаєморозуміння.

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Дотики

Фізичний дотик має величезне значення в невербальній комунікації. Рукостискання, наприклад, є основою початкового фізичного контакту і привітання в суспільстві. Воно повинно бути міцним, але дружнім, оскільки воно задає тон для встановлення взаємного порозуміння.

Зоровий контакт

Підтримувати зоровий контакт дуже важливо, але варто дивитися не надто пильно. Замість цього переключіть свою увагу на вивчення обличчя співрозмовника та визначення сигналів, які він випромінює невербально. Зоровий контакт свідчить про близькість і теплоту, допомагаючи встановити дружню і відкриту атмосферу під час розмови.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

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