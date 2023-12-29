5 ефективних способів використання старих газет: Поради домогосподарок

У минулі часи газети були чимось більшим, ніж просто джерелом новин. Навіть коли телевізори стали звичним явищем, вони залишалися невід'ємною частиною повсякденного життя. Зараз, коли стоси старих газет забуті в шафах людей, UAportal знайшов кілька практичних способів їх використання, які доводять свою цінність навіть у сучасну епоху.

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Усунення неприємних запахів

Якщо ви зіткнулися зі стійким неприємним запахом у вашому будинку, традиційні методи можуть виявитися недостатніми. Просто зімніть стару газету і покладіть в центрі джерела запаху. Папір діє як абсорбент і усуває неприємний аромат, позбавляючи від проблеми.

Збережіть фрукти та овочі

Багато свіжих фруктів швидко псуються в холодильниках. Щоб запобігти цьому, зверніться за допомогою до старих газет. Вистеливши полиці холодильника, ви створите вологопоглинаючий бар'єр.

Таким чином, волога не буде осідати на продуктах, і вони залишатимуться свіжими та придатними до вживання протягом тривалого часу. Не забувайте періодично замінювати газети на сухі для досягнення оптимального результату.

Висушіть мокре взуття

Скористайтеся цим перевіреним часом методом, зім'явши газети і запхавши їх всередину мокрого взуття, рівномірно розподіливши їх. За кілька годин газети вберуть вологу, і воно стане сухим. Ви можете використовувати цей метод протягом всієї осені та зими без жодних негативних наслідків для вашого взуття.

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Вимийте вікна

Мало хто знає, що папір, особливо старі газети, може ефективно впоратися з дратівливими ворсинками, які залишаються на вікнах після використання ганчірки для миття. Після регулярного миття вікон нанесіть на них остаточну поліровку за допомогою шматка газети. Побачите, як скло засяє по-новому, без залишків ворсинок.

Поради для садівництва

Газети виконують корисні функції на городі. По-перше, з них виходять чудові контейнери для розсади, що позбавляє потреби у звичайних горщиках.

По-друге, якщо несподівані заморозки становлять загрозу, накрийте розсаду, щоб захистити її від холоду. По-третє, для боротьби з бур'янами накрийте грядки шарами газет і присипте їх землею. Цей метод значно затримує ріст бур'янів, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і сили.

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