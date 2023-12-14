5 ефективних порад, які допоможуть подолати переживання

Зіткнувшись з негативними думками, люди часто прагнуть усунути їх і повністю забути про них. Однак такі спроби іноді можуть мати зворотні наслідки, оскільки намагання придушувати погані думки часто призводить до того, що ми згадуємо інші негативні переживання.

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На щастя, існують прості техніки, яким може навчитися кожен, щоб ефективно відганяти тривожні думки. UAportal підготував п'ять стратегій, які допоможуть вам відновити душевний спокій.

1. Беріть паузи

Участь у розмовах може посилити прояви занепокоєння. Включення пауз допоможе зменшити вплив негативних емоцій. Зробивши коротку перерву, уважно вислухавши співрозмовника, а потім поділившись своїми думками, ви зможете зменшити агресію і запобігти потенційним конфліктам.

2. Припиніть звинувачувати інших

Людям властиво обмірковувати минулий негативний досвід у пошуках винуватців. Важливо розуміти, що пошук винного не має жодної мети. Замість цього зосередьтеся на прийнятті ситуації, винесіть з неї уроки, поміркуйте над тим, чому це сталося, і не допускайте подібних помилок у майбутньому.

3. Не спекулюйте на думках інших людей

Оскільки негативні думки часто обертаються навколо інших людей, може виникнути спокуса спекулювати на їхніх мотивах, цілях і бажаннях. Однак спроби заглибитися в чужі думки є марними. Замість того, щоб безперервно зациклюватися на невідомих факторах, перенаправте свою увагу на теперішньому моменті.

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4. Розставляйте пріоритети у вирішенні важливих питань

Коли стикаєшся з численними труднощами, часто буває складно розставити пріоритети. Важливо визначити, що є більш важливим, і відповідно розставити черговість. Замість того, щоб зациклюватися на людині, яка може мати мінімальний вплив на ваше життя, спочатку вирішіть більшу проблему, а потім візьміться за менші.

5. Займайтеся фізичною активністю або хобі

Один з найефективніших способів вигнати негативні думки з голови - це зануритися в улюблену справу. Якщо у вас немає конкретного захоплення, заняття спортом можуть допомогти. Фізичні вправи сприяють вивільненню негативної енергії та покращують загальне самопочуття, що робить їх ідеальним методом боротьби з тривожністю.

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